Atletico, Simeone: "Griezmann ha sbagliato ad andarsene? Non manco di rispetto a nessuno"

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, è intervenuto alla vigilia del match con il Maiorca: "La continuità può darci maggiori opportunità. Con i 5 cambi abbiamo più varianti durante le partite. Con il passare delle gare i giocatori torneranno in condizione e non serviranno nemmeno tutte le sostituzioni. Griezmann ha sbagliato ad andarsene? Non voglio mancare di rispetto a nessuno. Ci stiamo giocando molto, non è una questione importante per noi".