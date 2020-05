Atletico, Trippier riceve proroga per rispondere alle accuse: ha violato le regole sulle scommesse

vedi letture

Secondo le informazioni riportate da The Times, Kieran Trippier avrebbe ricevuto una proroga fino al 26 giugno per rispondere alle accuse di violazione delle norme della FA relative alle scommesse sportive. In questo modo, il caso Trippier sarà discusso dopo la ripresa della Liga, prevista per il 12 giugno. L' accusa nei confronti del giocatore dell'Atlético Madrid riguardava una scommessa che avrebbe fatto sul suo passaggio al club spagnolo, un reato che il giocatore ha negato fin dall'inizio di aver commesso e che potrebbe costargli quattro mesi di squalifica.