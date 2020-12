Austria, il Lask Linz non sbaglia e si prende la vetta della classifica superato il Salisburgo

Dopo la sconfitta del Salisburgo, il Lask Linz doveva vincere per volare in testa alla classifica da solo. E la squadra austriaca non ha sbagliato e ha battuto 3-0 il Ried salendo così a 23 punti in vetta, a +1 sul Salisburgo sceso al secondo posto. Ma ad appena due lunghezza c'è anche il Rapid Vienna, terzo dopo il 3-1 rifilato all'Hartberg.

AUSTRIA - TURNO 10

Admira-Salisburgo 1-0

Altach-St. Polten 0-4

Austria Vienna-Sturm Graz 0-4

DOMENICA

Hartberg-Rapid Vienna 1-3

Tirol-Wolfsberger 4-1

Lask Linz-Ried 3-0

CLASSIFICA: Lask Linz 23, Salisburgo 22, Rapid Vienna 21, Sturm Graz 18, St. Polten 14, Tirol 14, Wolfsberger 10, Austria Vienna 10, Ried 10, Hartberg 10, Altach 5, Admira 4.