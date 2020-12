Austria, il Salisburgo vince in rimonta e torna in vetta! Vola lo Sturm Graz al 3° posto

In Austria il Salisburgo è tornato in vetta alla classifica dopo aver battuto in rimonta il Lask Linz nello scontro diretto. Sotto per il gol di Eggestein, il Salisburgo ha trovato i tre punti con una grande ripresa firmata dalle reti di Daka, Berisha e Mwepu e sale così a 25 punti, a +2 sul Lask Linz che torna secondo. E' salito al terzo posto invece lo Sturm Graz che ha conquistato la quarta vittoria di fila e ha approfittato della sconfitta del Rapid Vienna contro il Tirol.

AUSTRIA - TURNO 11

Ried-Altach 1-4

St. Polten-Hartber 2-2

Sturm Graz-Admira 3-0

Rapid Vienna-Tirol 0-3

Wolfsberger-Austria Vienna 3-2

Salisburgo-Lask Linz 3-1

CLASSIFICA: Salisburgo 25, Lask Linz 23, Sturm Graz 21*, Rapid Vienna 21, Tirol 17, St. Polten 15, Wolfsberger 13*, Hartberg 11, Austria Vienna 10, Ried 10, Altach 8, Admira 7.

*una gara in meno