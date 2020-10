B. Moenchengladbach, un altro top club di Premier si interessa a Zakaria: è il City di Guardiola

Si allunga la lista delle pretendenti fra i top club di Premier League per Denis Zakaria, centrocampista classe 1996 del Borussia Moenchengladbach. Il giocatore svizzero di origini congolesi, attualmente fermo ai box per un infortunio, stando a quanto riportato dalla BILD ha aggiunto anche il Manchester City di Pep Guardiola nel novero delle società inglesi interessate al suo acquisto in una delle prossime sessioni di mercato. I Citizens sarebbero, infatti, già all’opera per preparare un’offerta per il giocatore da 40 milioni di euro, con il Liverpool, altra big d’oltremanica molto interessata, che segue la situazione da vicino.