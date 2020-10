Barça, altri tre verso il rinnovo. Una mossa per abbassare temporaneamente gli stipendi

Lavori in corso in casa Barcellona. Il club catalano, dopo aver esteso i contratti di Gerard Piqué, Clément Lenglet, Frenkie de Jong e Marc-André ter Stegen, avrebbe avviato le trattative con altri tre giocatori: Antoine Griezmann, Sergi Roberto e Sergi Busquets. Secondo Cadena Ser, questi nuovi contratti sono stati studiati per abbassare temporaneamente gli stipendi della stagione in corso. Le somme "perse" dovrebbero essere risarcite nei prossimi anni.