Barça, buone nuove sul fronte Dembele: il francese convocato per la Final Eight di Lisbona

Il Barcellona si sta preparando per la Final Eight di Lisbona, dopo il successo sul Napoli e l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Secondo Marca, fra i convocati di Quique Setien per la campagna lusitana ci sarà anche Ousmane Dembele: il francese, reduce dall'ennesimo problema muscolare al bicipite femorale della gamba destra, si sta già allenando in gruppo da alcuni giorni e la sua presenza a Lisbona è quasi certa. In stagione Dembele ha giocato pochissimo: 5 partite in Liga e 4 in Champions League.