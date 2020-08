Barça e Bayern ai quarti di Champions per la 18esima volta: nessuno in Europa come loro

Bayern Monaco e Barcellona sono le due squadre che hanno raggiunto più volte i quarti di finale di Champions League da quando questa coppa ha questa denominazione, ovvero dal 1992. Entrambe hanno raggiunto questo traguardo 18 volte: il Barça in 24 partecipazioni, il Bayern in 23. Nessuno come questi due club in Europa.

18 - Barcelona and Bayern Munich have both reached the quarter-finals of the UEFA Champions League for the 18th time (in 24 and 23 appearances respectively), more than any other sides. Giants. #UCL pic.twitter.com/08mPDeJLQg

