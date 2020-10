Barça, Koeman e il mancato arrivo di Depay: "Non mi preoccupa. Abbiamo fatto 8 gol in 4 gare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Ferencvaros, il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato di Memphis Depay e del suo mancato arrivo: "Non mi preoccupa perché abbiamo segnato otto reti in quattro partite e non credo che ci siano molte squadre di Liga che lo abbiano fatto. È normale che contro Siviglia e Getafe sia più difficile creare occasioni per il loro stile di gioco, più forte difensivamente".