Barça, Messi: "Quel burofax? Volevo essere preso sul serio. Ecco perché volevo andare via"

Nella sua intervista a La Sexta, Leo Messi è tornato a parlare del burofax mandato questa estate alla società nel quale chiedeva la cessione: "Lo manderei di nuovo? Sì era un modo per formalizzarlo e renderlo ufficiale. Stai dicendo che vuoi andare via ma non fai nulla per farlo. Glielo dicevo da tutto l'anno, non tutto l'anno, ma negli ultimi sei mesi, molte volte ho detto al presidente che me ne stavo andando, che volevo andare via, che volevo mi aiutasse, che volevo andarmene e lui no, no, no. Era un modo per dire che volevo essere preso sul serio. È un modo per ufficializzarlo e farlo arrivare al club ".

Ti ha dato fastidio ciò che hanno detto questa estate?

"Sì perché li ho sentiti dire: 'con tutto ciò che il club ha fatto per te, ti ha salvato la vita ...'. Sono eternamente grato a tutto ciò, come ho appena detto, amo questo club, amo la mia città, il Barcellona, ​​e sento di aver dato tutto al club. E che tutto ciò che il club mi ha dato l'ho guadagnato e me lo sono meritato per quello che ho fatto. Poi è arrivato un momento in cui pensavo di aver completato un ciclo, che avevo bisogno di un cambiamento, che la mia testa aveva bisogno di uscire da tutto questo, a causa dei problemi che c'erano nel club in quel momento, a causa di quello che stava arrivando. Sapevo che sarebbe stato un anno di transizione, di nuove persone, di giovani e come dicevo sempre volevo continuare a lottare per più titoli, lottare ancora per la Champions, per il campionato e sentivo che era il momento del cambiamento e volevo andarmene e volevo farlo bene. MI ha fatto sembrare cattivo ma io sono tranquillo perché quello che ho fatto è stato quello che ho sentito e quello che avrei dovuto fare in quel momento".

Con Koeman esiste un progetto?

"Penso che con Ronald Koeman sia stata data una serietà e un'idea di cosa vuole e cosa vuole per la sua squadra e cosa vuole per il club. Penso che sia stato un grande successo e che stia facendo le cose molto bene e che all'inizio è difficile perché ci sono tante persone nuove, tanti giovani, ma a poco a poco la squadra cresce".