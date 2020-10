Barça, si è dimesso Bartomeu: il club nelle mani di una Comisión Gestora fino a nuove elezioni

Via Josep Maria Bartomeu, in attesa di un nuovo presidente il Barcellona passa nelle mani di una Comisión Gestora. Come recita l'articolo 35.4 dello statuto del club blaugrana, viste le dimissioni della Junta Directiva si dovrà costituire infatti una commissione ad interim che possa guidare il Barça verso nuove elezioni. Al suo interno, ci dovranno essere almeno il 50% dei membri della precedente Junta Direciva (7 su 14 quindi). Il presidente della Comisión Gestora, come sottolinea Sport, sarà invece l'economista Carles Tusquets.