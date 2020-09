Barcellona, 3-1 in amichevole al Girona: doppietta di Messi e rete di Coutinho

Successo in amichevole per il Barcellona che ha superato 3-1 il Girona. Protagonista del match Leo Messi, schierato alle spalle di Griezmann nel 4-2-3-1 di Ronald Koeman con Trincao e Coutinho ai lati. La stella argentina ha realizzato una doppietta mentre l’altro marcatore blaugrana è stato il brasiliano ex Inter. Per i biancorossi a segno invece Saiz.