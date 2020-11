Barcellona, anticipate di due mesi le elezioni: si voterà il 24 gennaio

Secondo quanto riportato da RAC1 le elezioni per il presidente del Barcellona avranno luogo il 24 gennaio. Si voterà in differenti sedi. Nei prossimi giorni vi sarà un incontro tra la Generalitat e il club per gli ulteriori dettagli. Ricordiamo che le elezioni erano state stabilite in primo tempo il 15 marzo, questo prima del terremoto societario che ha portato alle dimissioni dello scorso 28 ottobre di Josep Maria Bartomeu.