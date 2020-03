Barcellona, Bartomeu sul taglio del 70% degli stipendi: "Messi ha detto di 'sì' dal primo istante"

Intervistato da Sport, il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu ha parlato del taglio del 70% degli stipendi dei giocatori e assicurando che: "Dal primo momento, Messi ha detto che era una cosa che andava fatta" aggiungendo sull'argentino: "È un gesto che dimostra il suo impegno col club". Ricordiamo che i giocatori del Barcellona, oltre ad essersi decurtati il 70% dello stipendio metteranno a disposizione un 2% per coprire i tagli fatti sugli stipendi dei dipendenti non sportivi del club, per far sì che possano arrivare al 100%.