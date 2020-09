Barcellona, contatti con l'Arsenal per riprendere Bellerin 9 anni dopo. Occhio al PSG

vedi letture

Hector Bellerin come nuovo nome per la difesa del Barcellona? Quello del laterale dell'Arsenal, cresciuto proprio nella Masia barcellonista, sarebbe infatti un obiettivo di mercato, stando a quanto riportano da Sport. Contatti tra il club catalano e quello inglese per riportare il laterale nel club in cui ha svolto una buona parte di trafila giovanile tra il 2003 e il 2011. Potrebbe dunque tornare dove ha iniziato, 9 anni dopo aver lasciato. Attenzione però anche alla possibile concorrenza del Paris Saint-Germain, che - come scrive l'Indipendent - starebbe prendendo anch'esso contatti per il 25enne in forza ai Gunners.