ufficiale Betis, finalmente Bellerin: il terzino torna a Siviglia e firma a titolo definitivo

Finalmente Hector Bellerin. Il Betis annuncia l'acquisto a titolo definitivo del terzino spagnolo, che dopo la fine della sua avventura allo Sporting in Portogallo ha atteso gli spagnoli e ha finalmente firmato il suo nuovo contratto. Per Bellerin quello al Betis è un ritorno: in prestito dall'Arsenal nella stagione 2021-2022, il terzino si era innamorato dell'Andalusia, facendo di tutto per tornare. Due anni dopo il desiderio è diventato realtà.