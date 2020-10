Barcellona, dura critica de L'Equipe a Busquets: "Sembra appartenere al passato"

Dopo la sconfitta rimediata nel Clasico contro il Real Madrid, sono arrivate diverse critiche nei confronti dei giocatori del Barcellona. Uno dei più presi di mira è stato senza dubbio Sergio Busquets e L'Equipe dopo la sua deludente prestazione ha usato parole forti: "Le sue gambe non sembrano più permettergli di fare quello che dovrebbe. Casemiro recupera più palloni di lui, Fede Valverde corre molto di più e Kroos gioca in modo più preciso. Tutto sembra indicare che Sergio Busquets appartiene al passato". Un commento che arrivato sino in Spagna e non è passato inosservato.