Barcellona-Ferencvaros 5-1, Koeman: "Avremo un grande futuro. Dateci solo tempo"

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha commentato il successo netto contro i Ferencvaros (5-1) all'esordio in Champions League: "Abbiamo giocato in modo differente, abbiamo fatto alcuni cambi nella squadra e nella formazione. Abbiamo scelto giocatori nuovi e giovani, non possiamo aspettarci molto di più in questo momento. Stiamo bene e avremo un grande futuro, ma dobbiamo migliorare. Giocare con i giovani, con tattiche diverse ci vuole calma, ci vuole un margine. Stiamo migliorando ed è impossibile in due-tre settimane. Presto vedrete la squadra giocare meglio, con più fiducia, ma ci serve tempo".