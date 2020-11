Barcellona, Griezmann: "Campionato lungo, noi lotteremo. Ignari dell'esultanza di Messi"

Antoine Griezmann ha parlato della sua prestazione ai microfoni di Movistar TV dopo il 4-0 rifilato dal Barcellona all'Osasuna: “Sto lavorando molto per la squadra, a volte contribuisco con i gol e altre volte con il lavoro, se arriva un gol va bene per tutti. L'esultanza di Messi per Maradona? Non sapevamo niente, è una leggenda, è il '10'. La mia esultanza? Ne ho parlato con mia figlia questa mattina. Oggi era importante vincere perché Atlético e Real Sociedad hanno molta fiducia. Il campionato è lungo, la strada è difficile ma abbiamo un gruppo per farcela".