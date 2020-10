Barcellona, Koeman: "Era tutto fatto per Depay, è saltato per le regole. Ci riproveremo a gennaio"

vedi letture

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, racconta tutto il suo amore per Memphis Depay dell'Olympique Lione, attaccante avuto alle sue dipendenze nella nazionale olandese e che spera di acquistare anche ora che è il tecnico dei catalani: "E' sicuramente una possibilità, ci proveremo - le parole di Koeman ad AD - perché mi piacerebbe averlo qui al Barcellona. Ma non posso sapere ora quale sarà la situazione finanziaria del club a gennaio. Dovremo aspettare e vedere".

L'allenatore olandese rivela anche un bel retroscena: "Nell'ultima finestra di mercato era tutto pronto per il suo arrivo, ma per le regole de La Liga sapevamo che avremmo dovuto vendere prima un giocatore. Non ci siamo riusciti. Vogliamo Depay perché è un gran calciatore, pieno di qualità che ci mancano, come quella di giocare in profondità".