Barcellona, Koeman su Riqui Puig: "Ha bisogno di giocare e non so se qui può farlo"

Intervistato dalla stampa spagnola, il tecnico del Barcellona Ronald Koeman al termine del Trofeo Gamper vinto contro l’Elche ha di fatto ufficializzato l’addio in prestito di Riqui Puig: “Non è vero che non conto su di lui, ho parlato con lui ieri prima dell’allenamento e gli ho detto che i giovani hanno bisogno di giocare. Qui è molto complicato farlo perché c’è tanta concorrenza. Gli ho detto che ha un futuro qui e stiamo pensando a quale sia il modo migliore di avere successo nel Barcellona. La cessione in prestito è una possibilità, ma lo stesso può valere per altri giovani, ragazzi di 20 anni come lui hanno bisogno di giocare e non possono stare in panchina. Lo stesso vale per giocatori come Alena e Pedri”.

Sul debutto di Miralem Pjanic: “È impossibile saltare a conclusioni affrettate perché gli mancano molti giorni di allenamento”, ha detto sull’ex Juventus.