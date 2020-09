Barcellona, la formazione anti-Girona: Koeman schiera Messi, Griezmann, Trincao e Coutinho

Alle 19 il Barcellona scenderà in campo in un'amichevole contro il Girona. Ronald Koeman ha reso noto la formazione titolare con Messi in campo dal primo minuto insieme a Trincao, Griezmann e Coutinho in quello che dovrebbe essere un 4-2-3-1. Questo lo schieramento blaugrana:

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Jordi Alba, Piqué, Araujo, Sergi Roberto; De Jong, Sergio Busquets; Trincao, Coutinho, Messi; Griezmann.