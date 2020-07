Barcellona, Lenglet sulla via del recupero: il difensore può esserci contro il Napoli

In attesa del responso definitivo sulla disputa al Camp Nou o meno del match contro il Napoli, il Barcellona prosegue la preparazione in vista del match di Champions. Come riporta Sport, filtrerebbe ottimismo per quanto riguarda la situazione di Lenglet. Il difensore francese, infortunatosi all’inguine nell’ultimo match di campionato contro l’Alaves, si è allenato con il gruppo nella giornata di oggi e sta cercando di recuperare in vista della gara contro gli uomini di Gennaro Gattuso.