Barcellona-Napoli, i convocati di Setien: out Umtiti e Dembele, Vidal e Busquets squalificati

Quique Setien ha convocato 22 giocatori in vista della sfida di domani contro il Napoli, valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/20. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI Ter Stegen, Neto, Iñaki Peña.

DIFENSORI: N. Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Junior Firpo, Araujo, Mingueza.

CENTROCAMPISTI: Rakitic, De Jong, Puig, Moncu, Konrad, Reis, Jandro.

ATTACCANTI: Suárez, Messi, Griezmann, Ansu Fati.

Mancano Sergio Busquets e Arturo Vidal per squalifica e gli infortunati Umtiti e Dembéle. Martin Braithwaite non è in rosa in quanto non iscritto alla lista Champions. Non c'è, ovviamente, nemmeno Arthur: il brasiliano attende la risoluzione del contratto.