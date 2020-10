Barcellona, niente pubblico con il Real Madrid: Il Clásico a porte chiuse

Non ci sarà il pubblico al Camp Nou il prossimo 24 ottobre per la sfida fra Barcellona e Real Madrid. Lo ha assicurato il funzionario sanitario regionale Alba Verges su Catalunya Radio: "Al momento è molto difficile per noi pensare che ci possa essere il pubblico allo stadio. Non possiamo dire se sarà così per tutta la stazione, ma quello che è certo e che il 24 ottobre la partita sarà senza tifosi".

Nei giorni scorsi il Barcellona aveva avanzato la richiesta di aprire le porte del Camp Nou per il Clasico per circa 30.000 persone, nel rispetto delle regole contro il Coronavirus. Il Governo ha respinto il documento visto lo stato di gravità che si sta vivendo in Catalogna a causa dell'alto rischio di contagio in questa seconda ondata.