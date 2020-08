Barcellona, per il Napoli Quique Setien pensa alla difesa a tre: in attacco Messi-Suarez

Inizia la settimana di avvicinamento per il Barcellona alla sfida con il Napoli. Si ripartirà dall'1-1 del San Paolo con la formazione di Quique Setien che cerca il pass per la final four di Champions League. Incertezze e dubbi di formazione per il tecnico blaugrana. Secondo quanto riporta Sport, ci sarebbe la possibilità di un passaggio al 3-5-2 con Luis Suarez e Messi come terminali offensivi.