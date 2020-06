Barcellona, Rakitic: "Difficile dopo due mesi fermi, ma è fondamentale continuare a vincere"

Al termine della vittoria per 2-0 contro il Leganés, il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic ha commentato i tre punti conquistati: "Era importante vincere, è l'unica cosa che dobbiamo continuare a fare: per ritrovare la miglior condizione c'è bisogno di tempo, non è semplice tornare in campo dopo due mesi fermi" le parole del croato. Su Ansu Fati: "E' un giocatore fantastico, ma ancora giovane: sta facendo un lavoro impressionante e sono sicuro che migliorerà ancora molto". Nel prossimo turno ci sarà la trasferta di Siviglia: "Abbiamo pochissimo tempo per recuperare le energie, ma faremo una grande partita" ha concluso Rakitic.