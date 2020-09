Barcellona, Semedo assente all'allenamento. Wolverhampton ad un passo

Manca oramai solo l'ufficialità per l'addio di Nelson Semedo al Barcellona. Come riporta Mundo Deportivo, infatti, il giocatore non ha preso parte agli allenamenti del club di Ronald Koeman in attesa della finalizzazione della trattativa per il suo passaggio al Wolverhampton.