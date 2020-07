Barcellona, Setien all'ultima spiaggia: in caso di ko col Villarreal può essere esonerato

vedi letture

Tre pareggi e una vittoria nelle ultime quattro partite, la vetta della classifica persa in favore del Real Madrid e un momento che ora si fa delicatissimo. Il Barcellona si appresta a sfidare in questa situazione il Villarreal in quella che potrebbe essere persino l'ultima partita di Quique Setien da allenatore blaugrana. Secondo As, infatti, dovesse rimediare un k.o., l'ex Betis potrebbe essere esonerato, visto che per il Barça le chance di trionfare in Liga si ridurrebbero al lumicino.