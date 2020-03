Barcellona, Setién: "Contento della vittoria dopo una sconfitta dolorosa"

vedi letture

Al termine di una gara molto tirata con la Real Sociedad, che il Barcellona ha vinto grazie ad un rigore assegnato dal VAR, il tecnico Quique Setién ha parlato del momento che attraversano i blaugrana, trovatisi nuovamente ad inseguire in campionato dopo aver perso lo scontro diretto con il Real Madrid. Queste le dichiarazioni post partita, raccolte da Marca.com:

"Sapevamo che sarebbe stata una partita tremendamente complicata, arrivavano da sei vittorie consecutive, una al Bernabéu. Sono in finale di Coppa del Re, hanno una buona gestione della palla, non temono nulla. Se ti superano nel pressing, possono far male. Hanno giocatori di qualità. Tranne che in alcune fasi, la partita è stata controllata. Abbiamo avuto qualche momento difficile, ma abbiamo anche creato pericoli. Abbiamo vinto grazie all'intervento del VAR. Dalla panchina non l'avevo visto, ero lontano."

Quali sensazioni ha in questo momento della stagione?

"Io percepisco la squadra, che è ciò che mi importa di più. Percepisco che stiamo bene, mentalmente forti. Molto bene nello spirito. È quello che mi interessa. Abbiamo superato una partita complicata. Ora sta al Real Madrid vincere."

Un'analisi della partita:

"Nel primo tempo abbiamo giocato bene. Quando siamo riusciti a superare la pressione siamo riusciti a creare delle occasioni. Nella ripresa abbiamo perso un po' di fiducia. Loro giocavano con grande tranquillità. Quando siamo saliti per fare pressing ci siamo sbilanciati alcune volte. Abbiamo alcuni giocatori con problemi, stanchi. Sono molto contento della vittoria perché arriva dopo una sconfitta dolorosa. Ci consente di essere in testa."

La prestazione di Braithwaite?

"Ha iniziato bene. Sapevamo che ci sarebbe stato di grande aiuto considerando che la Real Sociedad è una squadra audace. Ha sfruttato bene gli spazi e ha rappresentato una minaccia. Ha gestito bene la palla. Alla fine era un po' stanco perché ha speso molto. Sono molto contento della sua prova e della prospettiva che ci offre il suo arrivo. De Jong? Lo vedo bene. È un ragazzo che dà molto, che ci aiuta molto. È vero che inseguiamo l'eccellenza, ma non è semplice. Sono, in generale, molto contento delle sue prestazioni"

Avvertite la pressione della situazione di classifica?

"Insisto su questo argomento. Siamo molto concentrati sulla squadra, sulla preparazione corretta delle partite. Ciò che può accadere all'esterno, poco ci influenza. Sappiamo come funziona il mondo del calcio. Non dobbiamo logorarci su tutto ciò. Do molto valore agli avversari, e ce ne sono molti che sanno complicarti la vita. Si tende a dimenticare questo aspetto. La realtà ti dice che non è facile. Sei lassù perché sei il migliore, ma c'è sempre più uniformità nel calcio. La Real Sociedad oggi aveva quattro o cinque giocatori spettacolari che potrebbero giocare perfettamente nel Barcellona. Questo crea difficoltà alle grandi squadre, lo si nota in ogni partita".