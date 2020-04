Barcellona, si valutano i rinnovi di Messi, Ter Stegen e Semedo

Mundo Deportivo fa il punto sui rinnovi in casa Barcellona: il club è disposto a prolungare i contratti di Leo Messi, Marc-André ter Stegen e Nelson Semedo. La priorità ovviamente è Messi, il cui contratto scade nel 2021 ma con una clausola che gli permette di svincolarsi già in estate. Pochi dubbi, ad ogni modo, sul nuovo accordo. Ter Stegen ha un accordo fino al 2022 e vorrebbe un miglioramento salariale. Ci sono già stati contatti preliminari. In scadenza nel 2022 anche Semedo, il cui rappresentante Jorge Mendes chiede un importante sforzo per migliorarne le condizioni contrattuali. Sul giocatore non mancano le squadre interessate, come Atlético Madrid e Paris Saint-Germain.