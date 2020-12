Basaksehir-Lipsia 3-4, le pagelle: ai turchi non basta Kahveci, Sorloth deus ex machina

Le valutazioni di Basaksehir-Lipsia, gara terminata 4-3 per i tedeschi.

Basaksehir-Lipsia 3-4

Marcatori: 26’ Poulsen (L), 43’ Mukiele (L), 48’ Kahveci (B), 66’ Olmo (L), 72’, 85’ Kahveci (B), 93’ Sorloth (L)

BASAKSEHIR

Gunok 6 – Tiene a galla i suoi in più circostanze, ma nel finale prima per poco non regala il gol a Sorloth e poi subisce la rete del k.o. proprio dal giocatore norvegese su un tiro non proprio irresistibile.

Rafael 5,5 – Pochi spunti in fase offensiva per il terzino, che soffre sempre di più l’intraprendenza di Olmo.

Ponck 5 – Decisamente in difficoltà nel contenere i giocatori offensivi del Lipsia.

Skrtel 5,5 – Sfortunato protagonista nel primo gol del Lipsia, con una deviazione su tiro di Sabitzer che inganna Gulacsi. (Dal 46’ Epureanu 6,5 – Ottimo impatto sulla partita, sia sul piano difensivo che della pericolosità in area avversaria)

Bolingoli Mbombo 6 – Tra i più in evidenza nel Basaksehir nel corso del primo tempo, prima di lasciare il campo per infortunio. (Dal 37’ Chadli 6 – Conferisce maggiore qualità alla manovra offensiva dei turchi)

Visca 5 – Prima frazione di gioco piuttosto anonima, in cui comunque serve a Kahveci il pallone dell’1-2. Non migliora nella ripresa, con anche un errore sotto porta. (Dal 65’ Giuliano 5,5 – Poche occasioni per mettersi in mostra nel finale del match)

Ozcan 5 – Gara di grande sofferenza per il centrocampista, nel duello con i dirimpettai tedeschi. (Dal 46’ Tekdemir 6 – Con il suo ingresso in campo, la compagine di Okan acquista molta più grinta e determinazione)

Kahveci 8 – Autentico protagonista della gara, che però viene persa dalla sua squadra. Rimette in gioco il Basaksehir poco prima dell’intervallo e completa una prova di urlo della ripresa, con un tiro da fuori area e una magia su punizione.

Turuç 5 – Parte da centrocampista di sinistra, per poi arretrare in difesa quando esce Bolingoli. Meglio nella seconda frazione di gioco.

Demba Ba 5,5 – Una conclusione ottimamente respinta da Gulacsi nel primo tempo e poco altro per l’ex Chelsea.

Gulbrandsen 5 – Servito poco dai compagni, fatica ad incidere negli ultimi metri. (Dall’84’ Crivelli sv)

LIPSIA

Gulacsi 6 – Protagonista nel primo tempo con una grande parata di Demba Ba, mentre nella ripresa può fare ben poco contro lo scatenato Kahveci.

Mukiele 6,5 – Spinge con grande costanza sulla corsia di destra, trovando anche il raddoppio con una conclusione non pulita ma imparabile per Gunok.

Konaté 6 – Contiene senza troppi affanni le avanzate avversarie, soprattutto nella prima parte di gara.

Upamecano 6 – Alterna ottime chiusure difensive a scelte in fase di appoggio che talvolta lasciano a desiderare.

Angeliño 7 – Cresce con il passare dei minuti sul piano dell’intraprendenza offensiva, servendo a Olmo l’assist per l’1-3. Nel finale fa un’ottima chiusura su Crivelli.

Sabitzer 6 – Fa sentire la sua presenza sia in mezzo al campo che in avanti, calando dopo l’intervallo. Da una sua conclusione arriva il vantaggio del Lipsia firmato da Poulsen.

Kampl 5,5 – Il meno positivo della formazione di Nagelsmann nel corso del primo tempo. (Dal 46’ Adams 5,5 – Non sempre puntuale nel fungere da aiuto alla retroguardia in fase di non possesso)

Haidara 6 – Non fa giocate ad effetto, ma dà il suo contributo soprattutto in fase di recupero palla. (Dal 94’ Orban sv)

Forsberg 6,5 – Tutte le azioni del Lipsia passano dai suoi piedi. Importante nel gol del raddoppio, con l’assist per Mukiele. Macchia un’ottima prova con un errore nella ripresa a pochi passi dalla porta. (Dal 65’ Sorloth 7 – Quando il pareggio sembrava ormai inevitabile, segna il gol che può cambiare la stagione europea del Lipsia)

Olmo 6,5 – Gara dai due volti con un primo tempo in ombra e una ripresa da protagonista, impreziosita dal gol del momentaneo 1-3. (Dall’89’ Kluivert sv)

Poulsen 6,5 – Si muove molto, aiutando la squadra in fase di non possesso. Porta avanti il Lipsia, con una deviazione decisiva sulla conclusione di Sabitzer.