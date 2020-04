Bayer Leverkusen, Amiri: "Dopo due-tre mesi senza pubblico gli stadi torneranno a riempirsi"

vedi letture

In Germania, come in Italia, si ragiona sull'ipotesi di giocare per un lungo periodo a porte chiuse a causa dell'emergenza Coronavirus e delle conseguenze che avrà sulla vita di tutti i giorni anche una volta usciti dal periodo critico. Un'ipotesi che non piace al centrocampista del Bayern Leverkusen Nadiem Amiri che in un'intervista ha spiegato che le porte chiuse non dureranno più di un paio di mesi: “Non credo che potrà mai esserci un intero anno di partite a porte chiuse. Penso che dopo due o tre mesi gli stati potranno tornare a riempirsi”.