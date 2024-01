Ufficiale Mainz, rinforzo dal Bayer Leverkusen: arriva l'ex Genoa Amiri

Rinforzo per la trequarti per il Mainz. La formazione biancorossa ha ufficializzato l’ingaggio dal Bayer Leverkusen dell’ex Genoa Nadiem Amiri. "Stavamo cercando un centrocampista creativo e veloce - ha detto il direttore sportivo Christian Heidel - che potesse aiutare immediatamente il nostro attacco e abbiamo trovato un'ottima soluzione in Amiri. Con la sua esperienza di oltre 250 partite in Bundesliga, Champions League, Europa League e con la nazionale tedesca squadra Nadiem rinforzerà immensamente la nostra squadra nella lotta per restare in campionato. Ci ha convinto che vuole e che affronterà immediatamente la battaglia per la retrocessione. Essendo originario della Renania-Palatinato, è anche un piccolo ritorno a casa per Nadiem".

"Conosco il club del Mainz da molto tempo e - ha detto il giocatore - sono convinto che l'attuale posizione in classifica non rifletta affatto la qualità di questa squadra. Ho avuto buoni colloqui con i direttori fin dall'inizio, sento la loro fiducia e sono davvero entusiasta di iniziare e di avere una stagione di successo.

Non vedo l'ora di vedere i tifosi e che arrivi la mia prima partita in casa sabato e spero di poter contribuire a questo durante la mia permanenza qui a Magonza iniziando con una vittoria in casa".