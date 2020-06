Bayer Leverkusen-Colonia, le formazioni ufficiali: Havertz a supporto di Volland

Il Bayer Leverkusen ospita il Colonia, i padroni di casa vogliono assolutamente tornare al successo dopo il pareggio contro lo Schalke 04. In caso di vittoria, infatti, la squadra di Bosz potrebbe sorpassare di nuovo il Borussia Monchengladbach. Il tecnico olandese manda in campo Havertz, con Volland unica punta. Solito 4-4-2 per gli ospiti, con Modeste e Cordoba in attacco. Ecco le formazioni ufficiali:

BAYER LEVERKUSEN (3-3-3-1): Hradecky; Tapsoba, Bender, Dragovic; Aranguiz, Baumgartlinger, Wendell; Diaby, Havertz, Leon Bailey; Volland. Allenatore: Peter Bosz

COLONIA (4-4-2): Horn; Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach; Drexler, Skhiri, Rexhbecaj, Thielmann; Modeste, Cordoba. Allenatore: Markus Gisdol