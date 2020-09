Bayern, il tecnico Flick: "Finalmente i tifosi. Lewandowski? E' una gioia per gli occhi"

vedi letture

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco che ieri ha vinto la Supercoppa Europea contro il Siviglia, ha parlato del trionfo di Budapest e della presenza dei tifosi allo stadio: "E' stata una grande cosa vedere i tifosi allo stadio. Penso che tutto sia andato per il meglio. Mi auguro che presto tutti gli stadi del mondo possano tornare ad essere pieni, anche se non possiamo sapere quando passerà la pandemia. E' stato un bel momento per tutti noi, l'atmosfera era diversa da quella delle ultime partite. Il successo? La squadra è incredibile: ha una mentalità stimolante, in campo durante la partita ma anche in allenamento. E poi l'assist di Lewandowski per l'1-1... un piacere per gli occhi".