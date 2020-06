Bayern, l'incredibile record di Coman: a 24 anni già 9 volte campione nazionale

24 anni, nove campionati vinti, per giunta con tre squadre diverse in tre paesi diversi. È l'incredibile record di Kingsley Coman. Il francese, caso unico al mondo, sin da quando ha messo piede nel calcio professionistico ha chiuso la stagione da campione nazionale. Col successo contro il Werder Brema di ieri sera per lui è il quinto Meisterschale alzato con la maglia del Bayern. A questi si aggiungono i campionati vinti col Paris Saint-Germain, sebbene il suo ruolo sia stato a dir poco marginale: tre minuti giocati nel 2012-13, quando Carlo Ancelotti lo fece esordire in Ligue 1 in una partita persa contro il Sochaux. La stagione seguente, con Laurent Blanc in panchina, 2 presenze e un totale di 36 minuti. Poi il passaggio alla Juventus, stagione 2014-15: 14 gettoni sotto la gestione Allegri e Serie A vinta al primo colpo. Fa in tempo anche a esordire la stagione seguente: 64 minuti contro l'Udinese prima di passare al Bayern a fine agosto. Ai fini della statistica quell'ora di gioco è stata sufficiente per considerarlo campione d'Italia.