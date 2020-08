Bayern, Lewandowski: "Barcellona sempre pericoloso, dobbiamo giocare da squadra"

Dopo aver eliminato il Chelsea, Robert Lewandowski pensa solo alla prossima gara e non ai suoi record: La cosa più importante è che abbiamo giocato bene e ci siamo divertiti. Sapevamo che dovevamo trovare subito il nostro ritmo e abbiamo fatto davvero bene. Questo è stato importante, anche per il resto del torneo. Dobbiamo giocare bene come squadra. Barcellona? E' sempre pericoloso. Dobbiamo dimostrare la nostra qualità", ha detto l'attaccante del Bayern Monaco che ha messo il suo zampino in tutti e sette gol rifilati ai Blues.