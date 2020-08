Bayern, Lewandowski implacabile: 13 gol in Champions, a segno in tutte le partite

Con la doppietta realizzata stasera, Robert Lewandowski è arrivato a quota tredici reti in questa edizione della Champions League. L'attaccante polacco è sempre più capocannoniere della competizione e ha segnato finora in tutte le partite giocate in questa stagione

vs. Red Star ⚽

vs. Spurs ⚽⚽

vs. Olympiacos ⚽⚽

vs. Olympiacos ⚽

vs. Red Star ⚽⚽⚽⚽

vs. Chelsea ⚽

vs. Chelsea ⚽

Robert Lewandowski has scored in every Champions League game he’s played this season 🔥 pic.twitter.com/7lZqI2qLtI

— B/R Football (@brfootball) August 8, 2020