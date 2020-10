Bayern macchina da gol con Flick: è la 20^ volta che segna quattro o più reti

Hansi Flick ha trasformato il Bayern Monaco in una vera e propria macchina da gol da quando è diventato allenatore dei bavaresi nel novembre dello scorso anno. Con quella di questa sera diventano infatti 20 le gare in cui il Bayern ha segnato quattro o più gol in una partita. Più di qualsiasi altra squadra dei cinque principali campionati europei.

20 - This is the 20th time Bayern Munich have scored 4+ goals in a game under Hansi Flick; the most of any team in the top five European leagues since he took charge in November 2019. Force. pic.twitter.com/OcYrzhpN5Y

— OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2020