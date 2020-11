Bayern, Martinez: "Vorrei provare una nuova esperienza, ma può succedere di tutto"

Il centrocampista e difensore Javi Martinez ha parlato del proprio futuro senza escludere un rinnovo, il suo contratto scade in estate, con il Bayern Monaco: “In un anno possono succedere tante cose. Con il Bayern avevamo parlato già in estate di un possibile addio e se fosse arrivata una buona offerta per me e la società allora sarei potuto partire, ma non è successo. Poi ho parlato con il mister che mi ha dato fiducia e mi ha fatto sentire parte della squadra. - conclude lo spagnolo come riporta Kicker.de - Ora però non penso al futuro, anche se prima di finire la mia carriera vorrei provare una nuova esperienza”.