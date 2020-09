Bayern Monaco, Kimmich prende il 6 di Thiago. Alaba fuori tra condizioni fisiche e futuro

Il Bayern Monaco riparte da tante certezze e qualche cambiamento in più rispetto al recente passato. I campioni d'Europa in carica non avranno a disposizione Thiago, al suo posto per il momento c'è Kimmich: un sostituto in piena regola visto che l'esterno destro (ma utilizzato spesso in mezzo al campo), vestirà la maglia numero 6 appartenuta proprio al centrocampista spagnolo. Alaba, invece, non andrà nemmeno in panchina: l'austriaco è ufficialmente fuori per un problema muscolare, come riportato dalla società bavarese, ma il suo futuro è in bilico. Rottura totale con il club? Probabile, visti gli ultimi sviluppi. Prima però c'è lo Schalke, dopo il debutto in Bundesliga si potrà pensare anche al mercato.