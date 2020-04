Bayern Monaco, Pavard: "Sono nel miglior club al mondo, presto vinceremo la Champions"

Benjamin Pavard, laterale del Bayern Monaco, ha parlato della sua prima stagione nel club bavarese: "Sono venuto al Bayern anche per restare in nazionale. Per me, è il miglior club del mondo, con i migliori giocatori. Il Bayern vincerà presto di nuovo la Champions League, ne sono sicuro".