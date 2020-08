Bayern Monaco, Sule: "Felice di essere tornato in campo dopo un lungo periodo"

Dopo aver eliminato il Chelsea in Champions League, il giocatore del Bayern Monaco Nicklas Sule ha detto: "Sono molto felice, è un gran giorno per me essere tornato in campo dopo così tanto tempo. Volevo davvero giocare di nuovo con i ragazzi, ora sono contento che il tempo della sofferenza sia finito. Per Boateng, spero che vada tutto bene, abbiamo bisogno di lui nel torneo. Abbiamo un grande spirito di squadra, che si riflette nei risultati e nel modo in cui giochiamo".