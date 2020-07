Bayern, Neuer: "Penseremo a Napoli o Barcellona, dopo aver chiuso col Chelsea"

Il capitano del Bayern Monaco, Manuel Neuer ha commentato il sorteggio dei quarti di Champions League che vedrà i bavaresi affrontare una tra Napoli o Barcellona dopo aver risolto la questione Chelsea: "La questione di una valutazione dei possibili prossimi avversari in Champions League non è attualmente una domanda per me, dal momento che dobbiamo prima giocare la partita di ritorno contro il Chelsea negli ottavi di finale. Pensiamo sempre gara dopo gara e abbiamo fatto molto bene finora in questa stagione. Se raggiungessimo i quarti di finale, ci concentreremo solo sulla vincente di Napoli-Barcellona".