Bayern, Pavard: "Ho recuperato dall'infortunio tre settimane prima, sono a disposizione"

Intervistato da RMC Sport, il difensore del Bayern Monaco Benjamin Pavard ha parlato delle sue condizioni fisiche e della finale di Champions contro il PSG: "

"All'inizio tutti hanno annunciato che sarei stato fuori per sei settimane, il che era vero. Ho lavorato molto, sono tornato tre settimane prima. Volevo essere lì, con la squadra, in panchina, in tribuna, speravo davvero di tornare a disposizione. Titolare in campo? Abbiamo una finale da giocare, vedremo con l'allenatore. Lo spero. Non sono al 100%. Lo staff è rimasto colpito, ho recuperato con tanto anticipo. Bisognerà vedere con l'allenatore, sono disponibile. Che io sia un sostituto o un titolare, sono a disposizione dell'allenatore, darò il massimo come ho sempre fatto".