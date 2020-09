Bayern, personalizzato per Lewandowski. Il polacco dovrebbe esserci col Siviglia

Il Bayern Monaco è in pensiero per Robert Lewandowski. L'attaccante polacco non ha partecipato alle sedute di allenamento svolte ieri e oggi nel centro sportivo dei bavaresi e desta qualche preoccupazione in vista della finale di Supercoppa Europea contro il Siviglia, in programma giovedì sera. Il bomber ha svolto solo il riscaldamento in gruppo, poi è passato a esercizi personalizzati. L'assenza, però, potrebbe essere dovuta solo a un lieve affaticamento; secondo Kicker, Lewandowski non starebbe forzando volutamente e preferirebbe recuperare con calma. Domani dovrebbe allenarsi insieme ai compagni nella seduta di rifinitura, per poi scendere in campo regolarmente nella sfida di Budapest.