Bayern, Salihamidzic: "Napoli o Barça ai quarti di Champions? Pensiamo solo al Chelsea"

Se riuscirà a passare il turno contro il Chelsea, già battuto 3-0 all'andata, ai quarti di finale di Champions il Bayern Monaco troverà la vincente di Napoli-Barcellona. Dopo il sorteggio però Hasan Salihamidžić ha detto: "Penso che tutti facciamo bene a concentrarci solo sul nostro prossimo compito, il Chelsea. Questo è l'ostacolo che dobbiamo affrontare, solo dopo ci occuperemo delle squadre che possono venire. È già chiaro che le partite non saranno più facili. Per noi, ora la testa è solo sul Chelsea. Dobbiamo prepararci per questa gara con sicurezza, ovviamente, ma certamente non sottovaluteremo il Chelsea".