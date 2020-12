Bayern, Salihamidžić: "Soddisfatti del 2020, ora riposiamo e torniamo a lottare per tutto"

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidžić dopo la vittoria arrivata contro il Bayer Leverkusen ha ammesso che ora la squadra dovrà riposare per ripartire nel nuovo anno: “È stata una partita difficile, una partita di alto livello. All'inizio abbiamo lottato molto duramente. Ma poi abbiamo fatto di più negli ultimi dieci minuti del primo tempo e nel secondo tempo. Alla fine abbiamo meritato di vincere. La mentalità che ha la squadra non è stata evidente solo in questa gara, ma durante tutto l'anno. La squadra ha fatto un ottimo lavoro. Puoi solo fare un enorme complimento a tutti: allo staff e ai giocatori. Siamo molto soddisfatti. Abbiamo lottato nelle ultime settimane, abbiamo bisogno di qualche giorno di riposo. Abbiamo viaggiato molto e fatto molte partite. Nel nuovo anno vogliamo attaccare di nuovo, avanzare in Champions League e in Coppa e vincere il campionato. C'è molta concorrenza, ma i ragazzi giocano bene".