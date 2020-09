Bayern, segna sempre Lewandowski: 412 in carriera, 163 in campionato coi bavaresi

Gol in carriera: 412. Reti in Bundesliga con la maglia del Bayern: 163. Marcature totali con i bavaresi: 247 in 290 partite. Con i numeri meglio fermarsi qui, altrimenti non basterebbe una pagina intera: Robert Lewandowski riparte dalla scorsa stagione trovando la prima rete nell'esordio stagionale contro lo Schalke 04. Il polacco classe '88 arriva probabilmente dall'annata migliore della sua carriera (55 gol stagionali tra campionato e coppe), ma sembra non essersi mai fermato. I numeri parlano chiaro, il 9 è il fulcro di un Bayern che continua ad essere lì, con la stessa fame e la stessa voglia di trofei nonostante la bacheca piena. E se il gol non va a Lewandowski, è Lewandowski che va al gol. Sempre e comunque.